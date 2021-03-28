Лев Лещенко ответил на обвинения Ксении Собчак

Год назад в это время золотой голос отечественной эстрады лечился от коронавируса в "Коммунарке". Тогда заболевшего Льва Лещенко Ксения Собчак обвинила в заражении остальных звезд шоу-бизнеса. Экс-ведущая "Дома -2" заявила, что он привез вирус собой из американского турне.

Певец, нарушая самоизоляцию, посетил сразу несколько крупных мероприятий — именины сестры Игоря Крутого и запись телепередачи, посвященной Валентине Толкуновой.

"18 числа я почувствовал легкое недомогание, и только 23 марта по-настоящему заболел и попал в больницу в "Коммунарку". Так что подхватил я этот вирус здесь, а не в Америке", — прокомментировал свои действия Лев Лещенко.

Резкая критика Собчак в адрес певца повлекла за собой шквал критики, который отразился на состоянии здоровья Льва Лещенко, находящегося в тот момент в лечебном учреждении.

"Такой поток грязи, который вылился на меня в тот период, я не заслужил! Было очень обидно. Я тогда встал в позицию льва и смотрел, как обезьяны грызутся между собой", — рассказал о своем состоянии в тот период Лев Валерьянович.

Певец с честью выдержал все сложности. В этом ему помогли грамотные действия врачей и поддержка поклонников. В благодарность за медицинскую помощь, артист написал песню, посвященную героям в белых халатах.