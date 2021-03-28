Алла Пугачёва рассекретила любимый танец Максима Галкина

Примадонна случайно раскритиковала хореографические способности супруга.

Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором Гарри и Лиза Галкины осваивают модные танцевальные движения.

"В этом эпизоде я узнал от Аллы, как я танцую", — подписал кадры юморист.

Очаровательные двойняшки разыгрались на покрытии, напоминающем шахматную доску.

Брат и сестра разбаловались, изображая забавные "па".

За детьми сверху с умилением наблюдали счастливые родители — Алла Пугачёва и Максим Галкин.

"Почему вы не спите? "— поинтересовалась Примадонна у наследников.

В ответ на это дети изобразили ещё более странные танцы.

"Это раскоряка какая-то", — прокомментировал танец сына Максим Галкин. "Твой любимый танец. Ты так всегда танцуешь, когда дурачишься", — отметила Алла Борисовна, разглядев в движениях Гарри знакомое поведение супруга.