Баста извинился перед Лободой за некорректное высказывание

Василий Вакуленко очень пожалел о том, что назвал певицу старой ювелиршей.

Слово — не воробей. Эту мудрость Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста, хорошо усвоил.

В процессе очередного выпуска шоу "Голос. Дети" Вакуленко ляпнул обидное слово, которое Светлана Лобода приняла близко к сердцу.

Во время обсуждения очередного выступления участника исполнительница назвала юное дарование неогранённым алмазом, который нужно огранить.

"Тоже мне ювелирша старая!" — остановил певицу Баста и тут же осёкся, понимая, что сморозил что-то не то.

Вакуленко стал объяснять, что имел в виду опытного ювелира, а не старого.

Лобода укорила коллегу по шоу-бизнесу за бестактность.

Позже Вакуленко снял отдельное видео, на котором старается загладить свою вину, извиняясь перед Светланой.

"Она не старая ювелирша, а просто ювелирша, — оправдывался рэпер с монотонной интонацией провинившегося школьника, — Светлана Лобода — опытная упругая ювелирша", — заключил Баста.