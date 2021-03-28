Василий Вакуленко очень пожалел о том, что назвал певицу старой ювелиршей.
Слово — не воробей. Эту мудрость Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста, хорошо усвоил.
В процессе очередного выпуска шоу "Голос. Дети" Вакуленко ляпнул обидное слово, которое Светлана Лобода приняла близко к сердцу.
Во время обсуждения очередного выступления участника исполнительница назвала юное дарование неогранённым алмазом, который нужно огранить.
"Тоже мне ювелирша старая!" — остановил певицу Баста и тут же осёкся, понимая, что сморозил что-то не то.
Вакуленко стал объяснять, что имел в виду опытного ювелира, а не старого.
Лобода укорила коллегу по шоу-бизнесу за бестактность.
Позже Вакуленко снял отдельное видео, на котором старается загладить свою вину, извиняясь перед Светланой.
"Она не старая ювелирша, а просто ювелирша, — оправдывался рэпер с монотонной интонацией провинившегося школьника, — Светлана Лобода — опытная упругая ювелирша", — заключил Баста.
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