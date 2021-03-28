Роза Сябитова поразмышляла о свекровях-монстрах

Ведущая шоу "Давай поженимся" рассказала, откуда пошла традиция ненавидеть свекровь.

Телесваха объяснила, что неприязненные отношения между невесткой и свекровью имеют древние корни.

"В старину семейное бытие складывалось по строгим правилам. Парень приводил невесту к себе в дом. Она была обязана внутренне отказаться от родителей, стать самой преданной и ласковой дочерью. И власть над ее судьбой, с этого момента, обретала свекровка. Могла корить, наказывать, миловать или хвалить", — написала Роза Раифовна в Instagram.

Роза Сябитова уверена, что у современных свекровей сильна генетическая память, которая проявляется в том, чтобы присматривать за своим сыночком.

Главные опасения любящих матерей заключается в том, что молодуха может обидеть кровиночку и использовать его ради корысти.

"Поэтому, совет невесткам один: слушать советы свекрови о том, как сделать её сына счастливым (лучше матери об этом никто не знает), и доказывать, что её сын находится в хороших руках. А вы, свекрови, помните народную мудрость: "Когда свекровь любит невестку, она приобретает дочь, когда ненавидит, теряет сына", — написала телесваха.

Сябитова отметила. что угнетённая свекровью невестка со временем сама становится невыносимой.

Роза Раифовна обещала помочь всем желающим в вопросе, как стать хорошей невесткой.