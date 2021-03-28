Дорогое ювелирное изделие исполнитель хита "Рюмка водки на столе" надел на руку короля российской эстрады во время гала-ужина на премии "Жара".
Филипп Киркоров был немало удивлён тому, что удостоился столь дорогого презента от коллеги по сцене.
На руку исполнителя Лепс надел необычный браслет, который оценивается в 1,2 миллиона рублей.
Браслет представляет собой патронташ, изготовленный из драгоценных металлов.
Король российской эстрады рассказал подписчикам, насколько по душе ему пришёлся презент.
"Не хочется даже снимать такой амулет. Чувствуется, сколько души и любви вложили в него. По краю браслета идет полный текст молитвы "Отче наш" на церковнославянском языке, а каждый Святой Лик создается руками скульптора из серебра, а Святой Филипп из золота", — написал Киркоров в Instagram, желая отблагодарить Лепса.
Гости премии обратили внимание на необычную форму украшения.
"Это еще и патрон, Филипп. Ты теперь вооружен и очень опасен!" — пошутил Лепс.
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