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Лепс подарил Киркорову патронташ за 1,2 миллиона рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дорогое ювелирное изделие исполнитель хита "Рюмка водки на столе" надел на руку короля российской эстрады во время гала-ужина на премии "Жара".

Лепс подарил Киркорову патронташ за 1,2 миллиона рублей

Филипп Киркоров был немало удивлён тому, что удостоился столь дорогого презента от коллеги по сцене.

На руку исполнителя Лепс надел необычный браслет, который оценивается в 1,2 миллиона рублей.

Браслет представляет собой патронташ, изготовленный из драгоценных металлов.

Король российской эстрады рассказал подписчикам, насколько по душе ему пришёлся презент.

"Не хочется даже снимать такой амулет. Чувствуется, сколько души и любви вложили в него. По краю браслета идет полный текст молитвы "Отче наш" на церковнославянском языке, а каждый Святой Лик создается руками скульптора из серебра, а Святой Филипп из золота", — написал Киркоров в Instagram, желая отблагодарить Лепса.

Гости премии обратили внимание на необычную форму украшения.

"Это еще и патрон, Филипп. Ты теперь вооружен и очень опасен!" —  пошутил Лепс.

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Автор: Елена Былкина
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