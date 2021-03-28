Лепс подарил Киркорову патронташ за 1,2 миллиона рублей

Дорогое ювелирное изделие исполнитель хита "Рюмка водки на столе" надел на руку короля российской эстрады во время гала-ужина на премии "Жара".

Филипп Киркоров был немало удивлён тому, что удостоился столь дорогого презента от коллеги по сцене.

На руку исполнителя Лепс надел необычный браслет, который оценивается в 1,2 миллиона рублей.

Браслет представляет собой патронташ, изготовленный из драгоценных металлов.

Король российской эстрады рассказал подписчикам, насколько по душе ему пришёлся презент.

"Не хочется даже снимать такой амулет. Чувствуется, сколько души и любви вложили в него. По краю браслета идет полный текст молитвы "Отче наш" на церковнославянском языке, а каждый Святой Лик создается руками скульптора из серебра, а Святой Филипп из золота", — написал Киркоров в Instagram, желая отблагодарить Лепса.

Гости премии обратили внимание на необычную форму украшения.

"Это еще и патрон, Филипп. Ты теперь вооружен и очень опасен!" — пошутил Лепс.