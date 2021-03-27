Баста объяснил, почему жюри "Голоса" не поворачиваются к талантам

Ранее поклонники шоу негодовали по поводу того, что наставники проигнорировали девочку с "хрустальным" голосом.

Василий Вакуленко опубликовал в своём Instagram выступление конкурсантки по имени Лена Чеснокова. 14-летняя девочка из Подольска исполнила песню "Белым снегом".

Баста объяснил, что иногда на шоу можно встретить готовых артистов.

"Она хрустально звучащий человек с тонким, чувственным и правильным голосом. Это как раз тот редкий случай, когда наставники проекта одновременно и восхищены, и растеряны — бывает, мы не знаем, во что обернуть голос, как правильно его подать. Уверен, многие оценят талант Лены. Желаю удачи, смелости и чтобы все получилось!" — написал в микроблоге Вакуленко.

Подписчики оценили талант девочки.

"Она же на чисто русском языке спела, чистым голосом. Такое сейчас не в моде", — посетовали фолловеры рэпера.