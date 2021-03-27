На капитал-шоу "Поле чудес" подали в суд

Автор песни "Зимушка-зима" Сергей Перимбаев и ее исполнительница Валентина Рязанова подали в суд на программу "Поле чудес" за нарушение авторских прав.

Конфликт связан с тем, что руководство программы не согласовало с авторами композиции возможность исполнения песни на Первом канале.

Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал иск правообладателей.

Автор и исполнительница песни требует от шоу "Поле Чудес", которое с 1991 года ведёт Леонид Якубович, денежную компенсацию в размере полмиллиона рублей.

"Российская газета" поинтересовалась, как эксперт оценивает данную ситуацию

На вопросы "РГ" ответил заведующий Бюро адвокатов "Де-юре" Никита Филиппов.

"Смею предположить, что защита авторского права для автора даже важнее защиты его имущественного права на автомобиль или иную вещную ценность, поскольку речь идет о неправомерном использовании его интеллектуального, творческого труда, вдохновения, таланта. В таких делах основная сложность заключается в обосновании размера компенсации за нарушенное авторское право", — отметил юрист.