На то, чтобы обзавестись пышной шевелюрой, артиста натолкнула шутка Гарика Харламова.
Гарик Харламов опубликовал в своём Instagram подборку снимков, на которых облысевшие звёзды обзавелись с помощью фотошопа шикарной растительностью на голове.
Одарил "лошадиными" гривами комик Гошу Куценко, Сергея Бурунова, Демиса Карибидиса, Тимура Батрутдинова, блогера Монгола, а Илью Прусикина он, наоборот, сделал лысым.
Не забыл Гарик и о себе. Шикарные пряди волос превратили юмориста в настоящего красавца.
"Волосы решают все", — написал под снимками Гарик
Все отфотошопленные звёзды оценили красоту, которую придают им волосы.
Этот пост навёл Гошу Куценко, который увидел себя блондином с пышной шевелюрой, на мысли о пересадке волос.
"Все! Завтра иду на пересадку! Буду кучерявый!", — написал Куценко под постом Гарика.
"Ну вот мне волос можно было и подбавить", — обиделся Прусикин.
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