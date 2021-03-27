Гоша Куценко решился на пересадку волос

На то, чтобы обзавестись пышной шевелюрой, артиста натолкнула шутка Гарика Харламова.

Гарик Харламов опубликовал в своём Instagram подборку снимков, на которых облысевшие звёзды обзавелись с помощью фотошопа шикарной растительностью на голове.

Одарил "лошадиными" гривами комик Гошу Куценко, Сергея Бурунова, Демиса Карибидиса, Тимура Батрутдинова, блогера Монгола, а Илью Прусикина он, наоборот, сделал лысым.

Не забыл Гарик и о себе. Шикарные пряди волос превратили юмориста в настоящего красавца.

"Волосы решают все", — написал под снимками Гарик

Все отфотошопленные звёзды оценили красоту, которую придают им волосы.

Этот пост навёл Гошу Куценко, который увидел себя блондином с пышной шевелюрой, на мысли о пересадке волос.

"Все! Завтра иду на пересадку! Буду кучерявый!", — написал Куценко под постом Гарика. "Ну вот мне волос можно было и подбавить", — обиделся Прусикин.