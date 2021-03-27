Алана Мамаева уверена, что ей необходима ещё одна пластическая операция.
Супруга спортсмена, решившись на развод, не оставляет идей усовершенствовать свою внешность.
Алана признаёт, что не раз ложилась под нож хирурга. 33-летняя Женщина несколько раз переделывала свой нос и увеличивала грудь.
Алана убеждена, что созрела для новой пластической операции.
Модель намерена подтянуть кожу ягодиц, так как ей показалось что ягодицы стали "постаревшими и дряблыми".
"Просыпаюсь однажды, а кожа мне говорит: "До свидания!" И я по рекомендации одного хирурга решила сделать себе одну процедуру. Она не увеличивает ягодицы, а подтягивает кожу. Ягодицы становятся упругими и красивыми, а не постаревшими и дряблыми", — объяснила Мамаева в прямом эфире Instagram.
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