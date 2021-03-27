Сколько Киркоров и Галкин тратят на содержание своей недвижимости?

Содержание больших особняков обходятся звёздам в солидные суммы.

Рыцарский замок и его содержание

Алла Пугачёва с Максимом Галкиным проживают в особняке, который напоминает средневековый замок.

Как сообщает "Комсомольская правда", немалую часть гонораров звёзды тратят на содержание персонала. Няни Гарри и Лизы получают по 150 тысяч рублей в месяц. Домохозяйка получает за свой труд 120 тысяч рублей ежемесячно.

Зарплата сторожа знаменитых супругов составляет 30 тысяч рублей, а садовника — 40. Кроме того, в особняк регулярно требуются временные работники. Периодически появляются вакансии тренера по плаванию, логопеда, гувернера-француза или преподавателя английского. За свой труд специалисты требуют не менее двух тысяч рублей за час работы.

Артистам приходится платить и за содержание придомовой территории, за вывоз мусора и охрану. Услуги ЖКХ обходятся им в сумму около 50 тысяч рублей.

Апартаменты короля российской эстрады

Филипп Киркоров позволяет себе еще более крупные траты. По сравнению с Филиппом Бедросовичем Галкин и Пугачева — очень экономные и рачительные хозяева.

По данным "КП", проживание в элитном коттеджном поселке на Мякининском полуострове каждый месяц обходится певцу в сумму около двух миллионов рублей.

"За коммуналку — 50 тысяч рублей. Плюс услуги помощников и обслуживание оборудования — домашний персонал, сантехники, электрики. У Филиппа работает садовником мой приятель, получает 60 тысяч рублей в месяц. У Киркорова еще работают две няни с проживанием. На них он тратит 300 тысяч рублей в месяц", — рассказал "Комсомольской правде" промоутер Сергей Лавров.