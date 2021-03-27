Супруга Евгения Петросяна пожаловалась подписчикам на обидное прозвище.
Яркая и неординарная Татьяна Брухунова притягивает к себе внимание как интернет-пользователей, так и представителей СМИ.
Женщина часто балует публику новыми образами. Татьяна умеет быть разной, как простой и уютной, так и сногсшибательно нарядной.
Аудитория с удивлением следит за метаморфозами в стиле Татьяны.
Нередко супруга юмориста натыкается на негативные отзывы о своих стилистических решениях в одежде.
На комментарии критиков Брухунова нередко отзывается резко, ставя на место "доброжелателей", мнение которых никто не спрашивал.
На этот раз отзыв появился в СМИ. Прокомментировать его Татьяна решила в Instagram.
"Вчера прочитала в одном (как я раньше думала) солидном издании, что меня называют Шапокляк. В первый момент: удивилась. Потом: рассмеялась. Это же так круто, когда тебя сравнивают с супер известной мультяшкой," — написала Брухунова.
Подписчики поддержали Татьяну.
"Вообще Шапокляк крутая дама: элегантная, смелая, без стереотипов", — отметили фолловеры.
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