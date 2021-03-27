Брухунова обиделась, что солидное издание сравнило её с Шапокляк

Супруга Евгения Петросяна пожаловалась подписчикам на обидное прозвище.

Яркая и неординарная Татьяна Брухунова притягивает к себе внимание как интернет-пользователей, так и представителей СМИ.

Женщина часто балует публику новыми образами. Татьяна умеет быть разной, как простой и уютной, так и сногсшибательно нарядной.

Аудитория с удивлением следит за метаморфозами в стиле Татьяны.

Нередко супруга юмориста натыкается на негативные отзывы о своих стилистических решениях в одежде.

На комментарии критиков Брухунова нередко отзывается резко, ставя на место "доброжелателей", мнение которых никто не спрашивал.

На этот раз отзыв появился в СМИ. Прокомментировать его Татьяна решила в Instagram.

"Вчера прочитала в одном (как я раньше думала) солидном издании, что меня называют Шапокляк. В первый момент: удивилась. Потом: рассмеялась. Это же так круто, когда тебя сравнивают с супер известной мультяшкой," — написала Брухунова.

Подписчики поддержали Татьяну.

"Вообще Шапокляк крутая дама: элегантная, смелая, без стереотипов", — отметили фолловеры.