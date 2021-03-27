Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Как вложить деньги с минимальными рисками
Контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места
Из-за убийства таксиста после конфликта с пассажиром СК возбудил дело
Друг рассекретил истинную причину смерти Алексея Булдакова
Россия хочет уничтожить Украину, заявил Кравчук
В России оценили планы Лукашенко создать «лучшую в мире» вакцину
Дмитрию Диброву сделали операцию на лице
Россиянам назвали оптимальный возраст для начала пенсионных накоплений
Белоруссию отстранили от участия в Евровидении

Ольга Бузова раскритиковала героиню "Модного приговора" за лишний вес

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поющая ведущая стала экспертом в шоу, в котором стилисты преображают российских женщин.

Ольга Бузова раскритиковала героиню "Модного приговора" за лишний вес

Если другие специальные гости "Модного приговора" стараются щадить женщин, делающих первые шаги на пути к стилю и моде, то Ольга Бузова повела себя довольно беспощадно.

Ольге показалось бесполезно работать со стилем 46-летней женщины, которая не привела в порядок собственный вес.

"Я бы не сказала, что она мегашикарно выглядит, потому что одежда не подчеркивает ее достоинства, а подчеркивает недостатки. А цвет волос не сочетается с костюмом. Я бы с ней очень поработала. Даже ее походка, простите меня ради Бога… Героиня, вы хоть плечи распрямите и несите себя помедленнее", — сказала Бузова и изобразила походку героини программы.

Ольга вспомнила, как в детстве ей ноги повредила цепь, к которой на лугу была привязана корова. Это, однако, не помешало Ольге выработать королевскую походку.

Рассказ про корову прервался очередным выходом на подиум героини. Ольга восприняла это как забавное совпадение.

"Первое, с чего начинается молодость женщины, это худоба. Когда женщина стройная, сразу минус 10 лет, особенно когда за 30", — объяснила звезда "Дома-2".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Моргенштерн закрасил свои тату и вышел в народ неузнанным
Ольга Бузова раскритиковала героиню "Модного приговора" за лишний вес
Светлана Лобода подаёт в суд на пластического хирурга
Марк Горонок госпитализирован с инфарктом
Щербакова недовольна своим выступлением, но рада, что взяла золото
Как вложить деньги с минимальными рисками
Контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места
Из-за убийства таксиста после конфликта с пассажиром СК возбудил дело
Друг рассекретил истинную причину смерти Алексея Булдакова
Россия хочет уничтожить Украину, заявил Кравчук
Популярное
Производство
МИД России в шоке от решения Норвегии заблокировать сделку с заводом

МИД России обескуражен решением Норвегии отменить сделку по продаже завода Bergen Engines компании "Трансмашхолдинг".

МИД России в шоке от решения Норвегии заблокировать сделку с заводом
Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V"
Новости Молдовы
Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V"
Новости Белоруссии
Литва умрёт, но додавит самонадеянного Лукашенко
Российский шоу-бизнес
Зрители увидят Анастасию Заворотнюк на ТВ в день её юбилея
Любовь Степушова Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V" Любовь Степушова Василий Амирджанов Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом Василий Амирджанов Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров
Фигурное катание
Москвина о программе Мишиной и Галлямова: "Откровенная наглость"
Фигурное катание
Канадка Дюамель извинилась перед россиянами за слова о Щербаковой
Щербакова закроет произвольную программу чемпионата мира в Стокгольме
Фигурное катание
Щербакова закроет произвольную программу чемпионата мира в Стокгольме
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников