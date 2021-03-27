Поющая ведущая стала экспертом в шоу, в котором стилисты преображают российских женщин.
Если другие специальные гости "Модного приговора" стараются щадить женщин, делающих первые шаги на пути к стилю и моде, то Ольга Бузова повела себя довольно беспощадно.
Ольге показалось бесполезно работать со стилем 46-летней женщины, которая не привела в порядок собственный вес.
"Я бы не сказала, что она мегашикарно выглядит, потому что одежда не подчеркивает ее достоинства, а подчеркивает недостатки. А цвет волос не сочетается с костюмом. Я бы с ней очень поработала. Даже ее походка, простите меня ради Бога… Героиня, вы хоть плечи распрямите и несите себя помедленнее", — сказала Бузова и изобразила походку героини программы.
Ольга вспомнила, как в детстве ей ноги повредила цепь, к которой на лугу была привязана корова. Это, однако, не помешало Ольге выработать королевскую походку.
Рассказ про корову прервался очередным выходом на подиум героини. Ольга восприняла это как забавное совпадение.
"Первое, с чего начинается молодость женщины, это худоба. Когда женщина стройная, сразу минус 10 лет, особенно когда за 30", — объяснила звезда "Дома-2".
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