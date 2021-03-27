Певица отметила, что её юристы уже связываются с хирургом, решившим заработать на её имени.
Светлана Лобода отличается яркой неординарной внешностью.
Её "трендовая" внешность заставляет многих думать, что исполнительница прибегает к услугам пластических хирургов.
Сама Светлана подобную информацию опровергает.
Недовольство звезды вызвало видео пластического хирурга Донийора Чориева из Узбекистана.
Врач опубликовал в Instagram-stories кадры, на которых он снимает швы своей пациентке после ринопластики. Девушка в ролике поразительно похожа на Светлану Лободу.
Хирург опрометчиво отметил исполнительницу на фото, что было воспринято публикой, как подтверждение того, что певица делает пластику лица.
Интернет-пользователи стали шутить о том, что Лобода решила сэкономить и сделала пластику в Узбекистане.
Светлана резко отреагировала на подобные попытки пропиариться за ее счет.
"Что вам сказать, молодой человек… так вы попали. Мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию", — обратилась к хирургу певица.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
МИД России обескуражен решением Норвегии отменить сделку по продаже завода Bergen Engines компании "Трансмашхолдинг".