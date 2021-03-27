Светлана Лобода подаёт в суд на пластического хирурга

Певица отметила, что её юристы уже связываются с хирургом, решившим заработать на её имени.

Светлана Лобода отличается яркой неординарной внешностью.

Её "трендовая" внешность заставляет многих думать, что исполнительница прибегает к услугам пластических хирургов.

Сама Светлана подобную информацию опровергает.

Недовольство звезды вызвало видео пластического хирурга Донийора Чориева из Узбекистана.

Врач опубликовал в Instagram-stories кадры, на которых он снимает швы своей пациентке после ринопластики. Девушка в ролике поразительно похожа на Светлану Лободу.

Хирург опрометчиво отметил исполнительницу на фото, что было воспринято публикой, как подтверждение того, что певица делает пластику лица.

Интернет-пользователи стали шутить о том, что Лобода решила сэкономить и сделала пластику в Узбекистане.

Светлана резко отреагировала на подобные попытки пропиариться за ее счет.

"Что вам сказать, молодой человек… так вы попали. Мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию", — обратилась к хирургу певица.