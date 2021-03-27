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Марк Горонок госпитализирован с инфарктом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На здоровье звезды фильма "Все будет хорошо!" негативно отразились семейные неурядицы.

Марк Горонок госпитализирован с инфарктом

Ранее артиста увезли на скорой после ссоры с супругой в ресторане.

Жена Марка Горонка заявила о разводе, жалуясь на измены супруга. По словам артиста, супруга запретила ему видеться с маленькой дочкой.

Актёр тяжело переживал разрыв с женой. Нервное состояние артиста закончилось для него весьма плачевно.

47-летний актёр почувствовал боли в груди. Прибывшие медики поставили неутешительный диагноз — обширный инфаркт.

Сейчас актер находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей.

"Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Есть ничего не могу, правая рука не работает. Жена довела своими сообщениями, все плохо. Она мне не звонила… Врачи сказали, что если еще один такой же приступ, то все…" — рассказал Горонок "СтарХиту".

Артист отметил, что на его состояние негативно повлияла также травля в Сети

"Я не говорил об этом! Меня не так поняли! Жена перешла все границы, а мне не дали даже высказаться! О каком алкоголе пошла речь? И судьи кто? Анонимные наркоманы? Одним словом, меня просто смешали с грязью беспочвенно и с сомнительными свидетелями с стороны Анны… Мне кажется, она просто хочет заработать на крахе нашей семьи", — пожаловался артист.

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Автор: Елена Былкина
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