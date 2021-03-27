Актёр, известный по роли колоритного генерала из картины "Особенности национальной охоты" немного не дожил до своего 70-летнего юбилея.
Алексей Булдаков скончался третьего апреля 2019 из-за того, что у него оторвался тромб.
В знаменитой серии фильмов, раскрывающих особенности национального русского характера, немногословный генерал любил произносить тосты.
Это, по мнению его коллеги по фильму Семёна Стругачева, сыграло с артистом злую шутку.
Все воспринимали Булдакова как атрибут душевного застолья, а артист не умел отказывать окружающим на просьбы с ним выпить. Это и привело к плачевным последствиям со здоровьем артиста, по мнению Стругачёва.
"Не мог отказать простым советским, российским зрителям, чтобы посидеть с ними, пообщаться, выпить. Организм естественно не выдержал таких нагрузок, и он рано ушел из жизни", — цитирует Стругачёва Nation-news. ru.
Друг отмечает, что Булдаков не был похож на генерала, которого он играл, так как был человеком интеллигентным, эрудированным и деликатным.
"Многое знающий, умеющий своими руками, настоящий русский, можно сказать, коренной россиянин, который с деревень, которые потом становятся Ломоносовыми, большими артистами. Леша был один из них", — охарактеризовал покойного коллегу Стругачёв.
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