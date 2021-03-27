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Дмитрию Диброву сделали операцию на лице

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

О хирургическом вмешательстве рассказала супруга телеведущего Полина.

Дмитрию Диброву сделали операцию на лице

Жена Дмитрия Диброва объяснила, что процедуру, которую перенёс её муж, нельзя назвать косметической.

Хирурги удалили звезде ТВ новообразование на лице.

"Шишка действительно была, и мужу пришлось сделать операцию. Но это было не косметологическое вмешательство, а лечебное — просто надо было удалить это образование", — сообщила Полина в интервью "Комсомольской правде".

Жена уверила, что жизни и здоровью Диброва ничего не угрожает, он отлично перенёс операцию и чувствует себя хорошо.

Что же касается, эстетических процедур, то телеведущий иногда прибегает к подобным средства. Дибров, который часто появляется на экране ТВ крупным планом, доверяет проверенной клинике, где делает минимальные процедуры для улучшения своей внешности.

Полина уверила, что Дмитрий — не сторонник экспериментов, поэтому избегает подтяжек лица и другие пластические операции.

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Автор: Елена Былкина
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