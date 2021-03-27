Дмитрию Диброву сделали операцию на лице

О хирургическом вмешательстве рассказала супруга телеведущего Полина.

Жена Дмитрия Диброва объяснила, что процедуру, которую перенёс её муж, нельзя назвать косметической.

Хирурги удалили звезде ТВ новообразование на лице.

"Шишка действительно была, и мужу пришлось сделать операцию. Но это было не косметологическое вмешательство, а лечебное — просто надо было удалить это образование", — сообщила Полина в интервью "Комсомольской правде".

Жена уверила, что жизни и здоровью Диброва ничего не угрожает, он отлично перенёс операцию и чувствует себя хорошо.

Что же касается, эстетических процедур, то телеведущий иногда прибегает к подобным средства. Дибров, который часто появляется на экране ТВ крупным планом, доверяет проверенной клинике, где делает минимальные процедуры для улучшения своей внешности.

Полина уверила, что Дмитрий — не сторонник экспериментов, поэтому избегает подтяжек лица и другие пластические операции.