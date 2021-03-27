Белоруссию отстранили от участия в Евровидении

Европейский вещательный союз и Reference Group не разрешил Белоруссии участвовать в конкурсе из-за трудностей с новой песней группы "Галасы ЗМеста".

Организаторы главного песенного конкурса Европы усмотрели в новой музыкальной композиции белорусского коллектива опасность для репутации "Евровидения".

"Европейский вещательный союз и Reference Group, управляющий совет "Евровидения", внимательно изучили новую заявку, представленную БТРК (Белтелерадиокомпанией — ред.), чтобы оценить ее право на участие в конкурсе этого года. Они пришли к выводу, что новая песня также нарушает правила конкурса и может нанести вред его репутации", — говорится в заявлении.

БТРК упрекают в том, что компания не смогла подать заявку вовремя, поэтому участники от Белоруссии снимаются с конкурса.

Как отметил руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, суть претензий к новой песне группы не была разъяснена.

"Прислали нам письмо, из которого ничего непонятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили — неведомо", — сказал он.

Эйсмонт убеждён, что подобное решение организаторов "Евровидения" основано на политических мотивах.

Белорусской группе ранее предложили заменить песню под угрозой дисквалификации.

"Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему", — в данных строчках песни увидели политический подтекст.