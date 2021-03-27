Ксения Бородина ждёт третьего ребёнка

О скором прибавлении в семье сообщил муж экс-ведущей "Дома-2" Курбан Омаров.

В своём Instagram Курбан Омаров опубликовал снимок, на котором они с женой отправляются в путешествие в Турцию.

Омаров отмечает, что решение рвануть в далёкие края было спонтанным.

"В 9:40 решили полететь на выходные куда-нибудь. В 11:00 уже стояли в Шереметьего у окна и фоткались. Как обычно жду вас в моих story Покажу мирскую суету под своим соусом", — обещал мужчина, который с недавних пор занялся коуч-тренингами, на которых учит женщин быть счастливыми.

Подписчики обратили внимание на фигуру Ксении Бородиной. Живот под просторной кофтой прикрывала сумочка. Это навело публику на мысль о том, что Бородина ждёт ребёнка.

Любопытные фолловеры поинтересовались, действительно ли Ксения беременна.

"Да", — коротко ответил Курбан.

Подписчики пожелали супругам счастья.

"Рада за Вас. Надеюсь тоже когда-нибудь буду иметь возможность спонтанно взять и уехать куда-нибудь!" — отметили подписчики.