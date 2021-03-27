Рост объяснил, почему распался дуэт проекта "Осторожно, модерн!"

Актёр уверен, что Дмитрий Нагиев поступил с ним некрасиво.

Одна из самых необычных юмористических передач под названием "Осторожно, модерн!" пользовалась у зрителей популярностью.

Гротескный юмор успешно создавали партнёры по шоу — Дмитрий Нагиев и Сергей Рост. Они придумали свою "вселенную", в которой играли и женские, и мужские роли.

Нагиева и Роста связывало не только творчество, но и крепкая дружба, которая началась ещё с университетских времён.

"Сначала было похоже на MTV, а потом мы стали делать такие скетчи, пародии. Первой была пародия на Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Все сказали, что это гениально. Потом нами заинтересовались серьезные каналы: СТС, ТНТ. Видимо, тогда нечего было показывать", — рассказал Рост в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Сергей вспомнил веселое время, когда друзья искали приключения, неизменно выручая друг друга.

"Очень люблю Диму, ценю его. Нашу работу я бы работой не называл. Мы начинали в восемь, а заканчивали поздно вечером. Я мог в аэропорт зайти, и у меня не проверяли документы. Говорили: "Проходите, садитесь!"" — вспомнил Рост.

Идиллия не продлилась долго. Нагиев решил двигаться дальше в одиночестве. Роста обидело то, что Нагиев ушёл, не объяснив ему причин прекращения сотрудничества лично.

"Кто-то что-то наговорил Диме. Однажды он решил, что ему будет лучше развиваться одному. Молодость и амбиции взяли вверх. Наш дуэт был самым популярным в стране. Нас не воспринимали по одиночке. Это было зря сделано с его стороны. Он намекал мне, намекал, а потом пришел его посланник, директор, и сказал мне, что Дима с Нового года отправляется в сольное плавание. Я звонил ему, Дима не брал трубку, я писал сообщения — он не отвечал", — рассказал Рост.