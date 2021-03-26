Телеведущая Ксения Бородина, возможно, беременна. На это сделал намек на своей странице в Instagram ее супруг Курбан Омаров.
Фотография к одному из постов изображает их вдвоем, при этом Бородина прикрывает живот сумочкой. Это и послужило поводом для вопроса о беременности. Омаров ответил положительно. Часть комментаторов его поздравила, но многие сочли, что это шутка.
Ранее Ксения Бородина ополчилась на бодипозитив, обругав фотомодель с небритыми подмышками.
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