На Моргенштерна пожаловались лично Владимиру Путину

Член общественной наблюдательной комиссии Общественной палаты Дмитрий Носов призвал президента Владимира Путина привлечь к ответственности рэпера Моргенштерна.

Носов обвинил деятеля шоу-бизнеса в том, что тот якобы открыто пропагандирует наркотики и детское порно, а также призывает девушек к развратным действиям. Путина просят обратиться в Генеральную прокуратуру, правительство или свою же администрацию, чтобы воздействовать на Моргенштерна.

Еще одним адресатом обращения Носова стал министр обороны России Сергей Шойгу. Его просят призвать 23-летнего рэпера в армию или хотя бы узнать, почему он избежал воинской службы.

Такое обращение Носов выложил в собственный Instagram.

Ранее шоумен Олег Лихачев заявил, что Моргенштерн совершил плагиат его композиции "Владимир Путин — молодец". Суд поддержал Лихачева и заставил рэпера платить компенсацию.