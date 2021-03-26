Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил Белоруссию от участия в песенном конкурсе "Евровидение". Председатель "Белтелерадиокомпании", готовившей песню — Иван Эйсмонт — заявил, что считает такое решение политической мотивацией.
Ранее организаторы конкурса предложили заменить белорусскую песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст. Песню удалили с YouTube-канала "Евровидения". Эйсмонт заявил, что новая песня была выбрана, но вот и она не устроила ЕВС, причем суть претензий для белорусской стороны неясна.
"Прислали нам письмо, из которого ничего непонятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили — неведомо. Суть претензий ЕВС объяснить не может", — сообщил Эйсмонт РИА "Новости".
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