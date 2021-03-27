Катя Гордон резко раскритиковала Ксению Собчак

Поводом высказаться для правозащитницы стал вопрос об интервью журналистки со скопинским маньяком.

Екатерина Гордон ответила на просьбу подписчиков выразить своё мнение по поводу беседы Ксении Собчак с Виктором Моховым, который отсидел 17 лет в тюрьме за похищение несовершеннолетних.

Гордон назвала запись интервью "скукой чужого изврата", которое вызывает отвращение до просмотра. Нелестно отозвалась юрист и о самой Собчак.

"Собчак — скандал моей юности, примирение моего взросления… и взрослое неприятие её жизненной позиции сейчас. Собчак — это про бабки. И всё. Поэтому маньяк за гонорар и бабки за просмотры…", — написала Гордон в Instagram.

Она объяснила, что её не убедили доводы мужа журналистки Константина Богомолова, который уверял, что "великие снимали художественные фильмы про маньяков, а мы, дебилы, это не поняли…"

Сама Собчак продолжает дискуссию с теми, кто не одобрил её интервью с Моховым.

"Чувства и эмоции интервьюера неважны, они не должны мешать работе. А любые эмоциональные оценки "да вы чудовище" или "ненавижу вас, тварь" — нерелевантны. Я прихожу на интервью не для того, чтобы заявить свою нравственную позицию, а чтобы раскрыть героя", — в очередной раз объяснила свою позицию в Instagram Собчак.