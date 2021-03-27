Поводом высказаться для правозащитницы стал вопрос об интервью журналистки со скопинским маньяком.
Екатерина Гордон ответила на просьбу подписчиков выразить своё мнение по поводу беседы Ксении Собчак с Виктором Моховым, который отсидел 17 лет в тюрьме за похищение несовершеннолетних.
Гордон назвала запись интервью "скукой чужого изврата", которое вызывает отвращение до просмотра. Нелестно отозвалась юрист и о самой Собчак.
"Собчак — скандал моей юности, примирение моего взросления… и взрослое неприятие её жизненной позиции сейчас. Собчак — это про бабки. И всё. Поэтому маньяк за гонорар и бабки за просмотры…", — написала Гордон в Instagram.
Она объяснила, что её не убедили доводы мужа журналистки Константина Богомолова, который уверял, что "великие снимали художественные фильмы про маньяков, а мы, дебилы, это не поняли…"
Сама Собчак продолжает дискуссию с теми, кто не одобрил её интервью с Моховым.
"Чувства и эмоции интервьюера неважны, они не должны мешать работе. А любые эмоциональные оценки "да вы чудовище" или "ненавижу вас, тварь" — нерелевантны. Я прихожу на интервью не для того, чтобы заявить свою нравственную позицию, а чтобы раскрыть героя", — в очередной раз объяснила свою позицию в Instagram Собчак.
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