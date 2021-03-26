Instagram удалил откровенное фото Насти Ивлеевой

Снимок провисел на страничке менее двух суток.

Своё тридцатилетие Настя Ивлеева отметила пышным торжеством с приглашением звёзд шоу-бизнеса.

В качестве подарка популярный блогер устроила себе смелую фотосессию для русской версии журнала Playboy.

Снимок, где ведущая предстала абсолютно обнажённой, вызвал неоднозначную реакцию сетевых моралистов, которые упрекнули Настю за чрезмерно откровенную фотографию, которую звезда поместила в своём Instagram.

"Мне очень жаль, что Instagram удалил фотографию, где я стою полностью обнажённая в опале. Хорошая фотка была. Почти полтора миллиона лайков", — посетовала Ивлеева, жалея уничтоженный контент.

Она отметила, что её фото было не таким уж и откровенным, так как в Сети можно найти куда более пугающие снимки. Она же расценивает свои снимки как "эстетику, искусство, красоту".

Впрочем, Настя уже разместила обложку журнала Playboy. Снимок по пояс, на котором она прикрывает грудь руками, админы Instagram пока не трогают.

"Это лучшая и самая дорогая обложка за историю русского Playboy!" — уверена Ивлеева.