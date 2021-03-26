Звезда "Дома-2" считает, что Алиса Казьмина не имеет права предъявлять претензии бывшему супругу Андрею Аршавину.
Светская львица не одобрила поведение Андрея Аршавина, который расстался с супругой с помощью СМС-сообщения.
При этом Виктория Боня отметила, что Алиса Казьмина не права в том, что старается публично унизить бывшего мужа.
Что же касается спора о недвижимости, то Боня считает, что судебные органы уже разобрались в этом вопросе и неслучайно встали на строну матери футболиста, в доме которой проживает Казьмина с детьми
"Но, с другой стороны, он выиграл суд и по закону он прав", — отметила Виктория в интервью Sport24.
Боня посочувствовала Аршавину, которого назвала "потерянным человеком". Она считает, что спортсмен до сих пор не определился, чего хочет в этой жизни.
Модель уверена, что Алисе нельзя было сидеть и ждать, "пока нос отпадёт", так как только она отвечает за своё здоровье.
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