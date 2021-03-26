Дробыш рассказал, как Валерию унизили на отборе на Евровидение

Продюсер вспомнил, как отборочная комиссия пренебрегла огромными стараниями талантливой певицы.

Виктор Дробыш поведал, что Валерия стремилась в 2009 году попасть на главный песенный конкурс Европы.

Об этом продюсер рассказала в интервью для YouTube-канала "Алёна, блин!".

Тогда Валерию опередила победительница "Фабрики звёзд" украинка Анастасия Приходько. Дробыш вспомнил, что Валерия на отборочном туре исполнила композицию "Back to love".

В выступление Валерии, по мнению продюсера, была вложена огромная сумма денег, а в аранжировке задействован целый оркестр имени Чайковского. Артистка затмила всех, однако не попала даже в состав участников Евровидения, уступив лидерство "фабрикантке".

"Приходько с песней "Мамо" заняла 11 место. Это было понятно ещё до того, как она вообще спела эту песню. Шансов у нас (России) не было", — объяснил продюсер.

Дробыш уверен, что выбор Приходько на Евровидение не понравился не только ему. Сильно возмущался и Максим Фадеев.

Продюсер рассказал, что до сих пор не понимает, почему отправили на конкурс от России украинку.