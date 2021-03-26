Белоруссия сменила песню для Евровидения-2021

Изначально предполагалось, что республику на европейском песенном конкурсе представит другая композиция, однако в ней усмотрели намёк на протестные настроения.

Белорусская группа "Галасы ЗМеста" была вынуждена представить для выступления на Евровидении-2021 другую песню.

"Белтелерадиокомпания" на этот раз удовлетворена содержанием композиции, тогда как ранее смысл песни вызывал вопросы.

В частности, недоумение отборочной комиссии вызвали некоторые слова в тексте.

"Я научу тебя плясать под дудочку. Я научу тебя ходить по струночке", — звучало в песне.

После некоторых возмущений коллектив нашёл другую песню для выступления на европейской сцене.

"Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведённом виде отправлена в Европейский вещательный союз", — цитирует РИА "Новости" сообщение представителя "Белтелерадиокомпании" Ивана Эйсмонта.