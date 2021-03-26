Изначально предполагалось, что республику на европейском песенном конкурсе представит другая композиция, однако в ней усмотрели намёк на протестные настроения.
Белорусская группа "Галасы ЗМеста" была вынуждена представить для выступления на Евровидении-2021 другую песню.
"Белтелерадиокомпания" на этот раз удовлетворена содержанием композиции, тогда как ранее смысл песни вызывал вопросы.
В частности, недоумение отборочной комиссии вызвали некоторые слова в тексте.
"Я научу тебя плясать под дудочку. Я научу тебя ходить по струночке", — звучало в песне.
После некоторых возмущений коллектив нашёл другую песню для выступления на европейской сцене.
"Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведённом виде отправлена в Европейский вещательный союз", — цитирует РИА "Новости" сообщение представителя "Белтелерадиокомпании" Ивана Эйсмонта.
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