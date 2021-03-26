Тодоренко вспомнила про педикулёз и весну и обрезала волосы

Звезда ТВ и интернета на камеру состригла свои шикарные волосы.

Регина Тодоренко предстала перед аудиторией с ножницами в руках.

Телеведущая с болью в глазах отрезала большой локон своих длинных волос. Процесс сопровождался эмоциональными восклицаниями звезды.

По заднему фону на видео можно догадаться, что Регина находится в какой-то парикмахерской.

"Состригла все ненужное, и теперь я свободна. Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад! В 7 лет перед школой мне сделали стрижку каре, и то одной из причин стали вши, которых легче вычёсывать из коротких волос", — вспомнила неприятную историю из детства Тодоренко.

Сейчас распрощаться с частью своей шевелюры ведущую заставил вовсе не педикулёз, а желание весенних перемен.

"И вот вчера я поняла, что пришло время, я готова к переменам. Потрясающий мастер из Дубай вручил мне ножницы и сказал:"Cut it!" Для меня было важно самой сделать этот шаг. Кто-то позволяет себе меняться каждый месяц, а я иногда после подстригания кончиков плакала в туалете, а один раз у меня даже случилась истерика, когда мастер убрал не 2 см, а 5! Результат я покажу вам чуть позже, но такой меня ещё никто не видел. Сегодня утром, проходя мимо зеркала, я очень удивилась, увидев новую себя. Весна — время перемен", — заинтриговала публику представительница селебрити.