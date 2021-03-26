Галкина заподозрили в том, что он искусственно омолодил Пугачёву

Примадонна в очередной раз пришла на шоу супруга "Сегодня вечером", которое было посвящено юбилею композитора Александра Зацепина.

Внешний вид 71-летней певицы вызывает восхищение поклонников. Алла Борисовна поражает свежестью и моложавостью.

Вокруг внешности исполнительницы идут нескончаемые споры. Одни считают, что Примадонна пользуется услугами пластических хирургов. Другие предполагают, что чудеса с лицом певицы творят искусные косметологи.

Однако есть мнение, что к совершенству Пугачёвой приложили руку люди, владеющие приёмами омоложения с помощью приложений со специальными фильтрами, при использовании которых морщины на изображении сглаживаются, кожа становится гладкой и сияющей.

Именно в таких ухищрениях заподозрили техническую команду шоу "Сегодня вечером", которое ведёт Максим Галкин. Удивление вызвало то, что рядом с 73-летней Натальей Варлей Пугачёва выглядит особенно молодо.

"Актриса смотрится бабушкой, а Пугачёва — девочкой. А все потому, что телевизионщики наложили специальный омолаживающий фильтр и не снимали Аллу слишком близко", — высказывают свои подозрения зрители.