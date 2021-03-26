Леру Кудрявцеву выписали из больницы

Телеведущая ранее угодила в медицинское учреждение в предынфарктном состоянии.

В жизни Леры Кудрявцевой началась чёрная полоса. Злоключения просто преследуют звезду ТВ.

Не так давно Лера оказалась в инвалидной коляске, так как сломала крестец. Ещё раньше она переболела коронавирусом.

Новая неприятность привела к тому, что Кудрявцеву экстренно госпитализировали с подозрением на угрозу инфаркта прямо со съёмок.

К счастью, организм 49-летней женщины не подвёл, и Лера быстро восстановилась.

Ведущая видит причины своего состояния в том, что она довела себя до нервного истощения. Лера призналась, что мало отдыхала и очень переживала за всё.

Медики посоветовали Кудрявцевой внимательнее относится к собственному здоровью, ослабив напряжённый трудовой график.

Лера, однако, не смогла преодолеть свой трудоголизм и решила незамедлительно вернуться к работе.

"Чувствую себя уже гораздо лучше. Завтра выхожу на работу. Доктора, конечно, порекомендовали больше отдыхать, избегать стрессов и напряжения, но некогда", — цитирует Леру "СтарХит".