Телеведущая ранее угодила в медицинское учреждение в предынфарктном состоянии.
В жизни Леры Кудрявцевой началась чёрная полоса. Злоключения просто преследуют звезду ТВ.
Не так давно Лера оказалась в инвалидной коляске, так как сломала крестец. Ещё раньше она переболела коронавирусом.
Новая неприятность привела к тому, что Кудрявцеву экстренно госпитализировали с подозрением на угрозу инфаркта прямо со съёмок.
К счастью, организм 49-летней женщины не подвёл, и Лера быстро восстановилась.
Ведущая видит причины своего состояния в том, что она довела себя до нервного истощения. Лера призналась, что мало отдыхала и очень переживала за всё.
Медики посоветовали Кудрявцевой внимательнее относится к собственному здоровью, ослабив напряжённый трудовой график.
Лера, однако, не смогла преодолеть свой трудоголизм и решила незамедлительно вернуться к работе.
"Чувствую себя уже гораздо лучше. Завтра выхожу на работу. Доктора, конечно, порекомендовали больше отдыхать, избегать стрессов и напряжения, но некогда", — цитирует Леру "СтарХит".
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