Оксану Самойлову упрекают в том, что она не бросила мужа

Нашлось много людей, которые точно знают, как следует поступать супруге популярного рэпера.
Брак Оксаны Самойловой и Джигана висел на волоске.
Период пандемии выдержали немногие семьи. Некоторые представители шоу-бизнеса, оказавшись в четырёх стенах с жёнами и детьми, начали чудить.
Агата Муцениеце пожаловалась подписчикам на поведение Павла Прилучного. Актриса решила порвать отношения с мужем, который повёл себя недостойно.
С Оксаной Самойловой случилась похожая история, однако она преодолела минуты слабости и отчаяния и решила сохранить отношения с супругом, у которого были временные трудности.
Это решение Самойловой публика не простила. До сих пор женщину упрекают в том, что она осталась с мужем, вместо того, чтобы возглавить движение обиженных жён.
Сам же рэпер, похоже, старается загладить свою вину. Он подарил терпеливой супруге эксклюзивный Rolls-Royce Ghost II стоимостью 30 миллионов рублей.
Такой жест послужил для завистников новым поводом упрекнуть Оксану в том, что она не бросила Джигана только потому, что он богат.
Самойлова на такие выпады не отвечает, с удовольствием хвастаясь щедростью мужа.
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