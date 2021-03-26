Оксану Самойлову упрекают в том, что она не бросила мужа

Нашлось много людей, которые точно знают, как следует поступать супруге популярного рэпера.

Брак Оксаны Самойловой и Джигана висел на волоске.

Период пандемии выдержали немногие семьи. Некоторые представители шоу-бизнеса, оказавшись в четырёх стенах с жёнами и детьми, начали чудить.

Агата Муцениеце пожаловалась подписчикам на поведение Павла Прилучного. Актриса решила порвать отношения с мужем, который повёл себя недостойно.

С Оксаной Самойловой случилась похожая история, однако она преодолела минуты слабости и отчаяния и решила сохранить отношения с супругом, у которого были временные трудности.

Это решение Самойловой публика не простила. До сих пор женщину упрекают в том, что она осталась с мужем, вместо того, чтобы возглавить движение обиженных жён.

Сам же рэпер, похоже, старается загладить свою вину. Он подарил терпеливой супруге эксклюзивный Rolls-Royce Ghost II стоимостью 30 миллионов рублей.

Такой жест послужил для завистников новым поводом упрекнуть Оксану в том, что она не бросила Джигана только потому, что он богат.

Самойлова на такие выпады не отвечает, с удовольствием хвастаясь щедростью мужа.