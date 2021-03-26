Лейбл Moroz Records требует у сына Цоя крупную сумму за песни отца

Противостояние музыкальной компании и родственников легендарного музыканта переместилось в суд.

В 2011 году наследники Виктора Цоя подписали соглашение с лейблом Moroz Records.

Согласно контракту, компания выплачивала родственникам знаменитого музыканта отчисления в обмен на право использовать творческое наследие Цоя.

В 2017-м году отец Виктора Цоя Роберт и его сын Александр с индивидуальными исками обратились в Басманный районный суд Москвы. Они потребовали признать контракт недействительным.

Суд встал на сторону наследников знаменитости.

Moroz Records подал встречный иск с требованием вернуть все деньги, которые лейбл выплатил семье певца. Сумма к выплате составляет 13,4 миллиона рублей.

Сын Виктора Цоя очень щепетильно относится к памяти отца. Александр не одобрил съёмки фильма "Цой" режиссёра Алексея Учителя. Молодой человек убеждён, что фильм представляет собой пошлое зрелище.

Отец музыканта Роберт Цой дал согласие на съёмки, отметив при этом, что не горит желанием смотреть картину.