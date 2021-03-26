Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач рассказала о причинах и опасности хронической усталости
Россиянам разонравились автокредиты
Почти половина американцев не могут найти работу
Казаки всего мира возмущены: власти Тобольска игнорируют Ермака
Главная ошибка при создании пассивного дохода — жадность
Арбитра Левникова раскритиковали за стояние на колене перед матчем
Ройзман получил штраф за несанкционированную акцию
Запад и Незапад: о чём США и КНР "пообщались" в Анкоридже
Трагически погиб основатель группы "Звуки Му" Александр Липницкий

Лейбл Moroz Records требует у сына Цоя крупную сумму за песни отца

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Противостояние музыкальной компании и родственников легендарного музыканта переместилось в суд.

Лейбл Moroz Records требует у сына Цоя крупную сумму за песни отца

В 2011 году наследники Виктора Цоя подписали соглашение с лейблом Moroz Records.

Согласно контракту, компания выплачивала родственникам знаменитого музыканта отчисления в обмен на право использовать творческое наследие Цоя.

В 2017-м году отец Виктора Цоя Роберт и его сын Александр с индивидуальными исками обратились в Басманный районный суд Москвы. Они потребовали признать контракт недействительным.

Суд встал на сторону наследников знаменитости.

Moroz Records подал встречный иск с требованием вернуть все деньги, которые лейбл выплатил семье певца. Сумма к выплате составляет 13,4 миллиона рублей.

Сын Виктора Цоя очень щепетильно относится к памяти отца. Александр не одобрил съёмки фильма "Цой" режиссёра Алексея Учителя. Молодой человек убеждён, что фильм представляет собой пошлое зрелище.

Отец музыканта Роберт Цой дал согласие на съёмки, отметив при этом, что не горит желанием смотреть картину.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Лейбл Moroz Records требует у сына Цоя крупную сумму за песни отца
Москвина о программе Мишиной и Галлямова: "Откровенная наглость"
Покупка жилья для сдачи в аренду больше не приносит прибыль
Литва умрёт, но додавит самонадеянного Лукашенко
Звезда "Папиных дочек" уверен, что ему подстроили несчастный случай
Врач рассказала о причинах и опасности хронической усталости
Россиянам разонравились автокредиты
Почему маньяки неизменно вызывают интерес толпы
Жена основателя группы "Звуки Му" рассказала о поисках тела мужа
Почти половина американцев не могут найти работу
Популярное
Фигурное катание
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"

Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Российский шоу-бизнес
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Российский шоу-бизнес
Маргарите Симоньян объяснили генетику её сына
Новости футбола
Сборной России поставили особое условие для въезда в Словакию
Любовь Степушова Литва умрёт, но додавит самонадеянного Лукашенко Любовь Степушова Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Изменения дизайна банкнот породили дискуссию Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
В МИД Украины озвучили сроки решения Донбасского вопроса и удивили ДНР
Российский шоу-бизнес
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Марш полумиллиона: выйдет ли страна за Навального
Политика. Новости и аналитика
Марш полумиллиона: выйдет ли страна за Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников