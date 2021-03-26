Звезда "Папиных дочек" уверен, что ему подстроили несчастный случай

Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина из сериала "Папины дочки", обвинил супруга своей бывшей возлюбленной в том, что тот якобы подстроил ему несчастный случай.

Инцидент произошёл на съёмочной площадке. Михаил Казаков упал с высокой лестницы. Падение закончилось многочисленными переломами. Медики собирали по частям раздробленные кости артиста.

Актёр, сыгравший добродушного возлюбленного Галины Сергеевны, которую исполняла Лиза Арзамасова, убеждён, что кто-то подпилил лестницу, желая ему смерти.

Казаков подозревает в случившемся мужа своей экс-возлюбленной, который очень ревнует супругу к артисту. Он заметил, что мужчина всё чаще стал появляться у его дома. Михаил думает, что такое внимание к его персоне неслучайно.

Более того, актёр признался, что получал угрозы от неизвестного, который пообещал ему сломать не только ноги, но и позвоночник. Казаков уверен, что мотивы мести есть только у мужа его прежней возлюбленной.

"Он с чего-то решил, что их дочь от меня. Несколько лет я его не видел вообще, и тут он случайно появляется — то около моего дома, то в магазине. Хочу выяснить почему", — рассказал Казаков в ток-шоу с Тимуром Еремеевым на Первом канале.