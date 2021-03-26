Жена основателя группы "Звуки Му" рассказала о поисках тела мужа

68-летний шоумен утонул в Москве-реке, стремясь спасти пса.

Тело музыканта до сих пор не извлечено из реки, однако сотрудники полиции видели труп мужчины в воде.

Нет сомнений в том, что бас-гитарист, выступающий в 90-х годах в музыкальном коллективе "Звуки Му", скончался.

"Его видели абсолютно точно, что он мёртв. Его видела полиция плывущим мёртвым. Он ушел под лёд у них на глазах. Он точно мёртв. Просто тело ушло под лёд, и его вчера не нашли, и сейчас мы стараемся как-то организовать этот поиск", — рассказала вдова музыканта Инна в беседе с Пятым каналом.

Инна Липницкая объяснила, что на место несчастного случая сотрудники МЧС пока не прибыли.

Предыстория трагедии выглядит так: Александр отправился кататься на лыжах в район Николиной Горы. По словам очевидцев, пёс музыканта оказался в воде. Липницкий хотел спасти любимца, однако лёд его не выдержал. Мужчина упал в воду и утонул.

О трагедии утром сообщил в своём аккаунте в Facebook музыкальный критик Артемий Троицкий.

Супруга Липницкого обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возможной гибели мужа.

Автомобиль мужчины нашли недалеко от посёлка Николина Гора.