Александр Васильев не позволил оскорблять Моргенштерна

Ведущий "Модного приговора" ранее признал в рэпере, который как две капли воды похож на него в молодости, родного сына.

Ведущие передачи "Давай поженимся!" в одном из новогодних выпусков своего шоу устроили Александру Васильеву встречу с предполагаемым сыном — шоуменом Моргенштерном.

В доказательство родства представили снимки звёзд.

Зрители были поражены тому, насколько Алишер Валеев схож с молодым Васильевым.

"Я действительно бывал в Уфе, но не знал, что у меня растёт сын. Ему даже фамилию дали Моргенштерн, потому что мы зачали его на рассвете. Наблюдаю у него определенные проблемы в воспитании: он неряшливый, грубит. Но, думаю, это все из-за отсутствия отцовской заботы. Теперь будем восполнять пробелы", — объяснил Васильев в программе "Давай поженимся!".

Сам Моргенштерн согласился исполнять роль сына телеведущего, когда узнал, что Васильев — состоятельный человек. Лариса Гузеева намекнула исполнителю, что тот может рассчитывать на солидное наследство, так как наследников у Васильева нет.

Тема родства с эпатажным певцом до сих пор волнует эксперта моды, который, услышав на своём шоу негативный отзыв участницы передачи о Моргенштерне, незамедлительно пресёк критику.

Женщина объяснила, что недолюбливает Алишера Валеева (Моргенштерна) и готова выщипать ему усы.

"Моего ребёнка не трогайте!" — эмоционально сказал Васильев.