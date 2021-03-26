Финансовое благосостояние соведущих программы "Давай поженимся!" сильно различается.
Лариса Гузеева по-прежнему в строю, так как активно работает на телевидении.
При этом 61-летняя актриса получает солидную пенсию. Государство назначило Ларисе Андреевне выплату в размере 45 тысяч рублей в месяц.
Гузеева получает повышенную пенсию, так как имеет звание "Заслуженная артистка РФ".
Коллега артистки Роза Сябитова, которая работала долгое время в брачном агентстве, не имеет привилегий, на которые могут рассчитывать деятели культуры. Её пенсия составляет всего четырнадцать тысяч рублей.
При этом предприимчивая соведущая Гузеевой не рассчитывает на государство, а продолжает самоотверженно трудиться. Женщине удаётся не только себя обеспечивать, но и помогать детям.
Ефим Шифрин признался ранее, что получает пенсию в размере 13 тысяч рублей. Артист сетует на то, что в своё время не стал ходатайствовать о получении звания народного артиста России.
Немногим больше пенсия Регины Дубовицкой. Ведущая "Аншлага" получается всего-лишь 16 тысяч рублей в месяц.
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