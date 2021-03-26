Видео с места преступления поделилась подруга актёра Юлиана Голдман.
Беременная возлюбленная экс-жениха Ирины Цывиной фешн-блогер Юлиана Голдман рассказала об агрессии неизвестного в отношении её, а также и её бойфренда Дениса Сердюкова.
Девушка разместила в сторис Instagram видео, где показала разбитое лицо жениха.
Голдман объяснила, что нападение произошло в центре столицы вечером 24 марта.
Она рассказала, что шла с Сердюковым домой после примерки свадебного платья, как неожиданно на них напал незнакомец.
Сотрудники полиции поспешили на вызов и скоро были на месте. О причинах конфликта Юлиана не сообщила.
"Он весь в крови, меня швырнули об асфальт", — сказала Голдман.
Блогер поспешила написать заявление в полицию. Голдман пожаловалась на повреждение ноги, которое она получила в результате нападения.
Врачи оказали беременной женщине первую помощь.
"Несмотря ни на что, платье выбрано с @den_aberstrike. А те, кто на нас напали, просто знайте, что закон бумеранга никто не отменял!" — написала Голдман в своём микроблоге.
Денис Сердюков ранее встречался с ныне покойной актрисой Ириной Цывиной, которая скончалась из-за патологии сердечной мышцы в апреле 2019 года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.