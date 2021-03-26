Михалков озвучил гонорары успешных, но недовольных артистов

В своей авторской программе "Бесогон ТВ" Никита Михалков озвучил заработные платы некоторых актёров, которые почему-то недовольны жизнью в нашей стране. Никита Сергеевич иногда поимённо упрекает людей в своей передаче.

В одном из выпусков "Бесогона" досталось актёрам, которые выразили свою сочувствие митингующим.

Режиссёр озвучил большие гонорары успешных молодых артистов, укорив их в поротестных настроениях. Среди тех, кого по-отечески пристыдил Никита Сергеевич были Павел Деревянко, Семён Трескунов, Максим Виторган, Антон Лапенко и Мария Шалаева.

Не все вступили с маститым кинодеятелем в полемику. Самым дерзким оказался Семён Трескунов, который обратился к Михалкову через Instagram, а затем дал большое интервью Ирине Шихман в её программе "А поговорить?".

Мария Шалаева никак не реагировала на упрёки Михалкова до тех пор пока с ней не связались журналисты.

"Я за рулём. Говорить не очень удобно. Ребят, не надо, не начинайте. Зачем об этом говорить? Слушайте, давайте не будем. Не раздувайте, забудьте", — ответила актриса в беседе с Teleprogramma. pro.