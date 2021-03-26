В своей авторской программе "Бесогон ТВ" Никита Михалков озвучил заработные платы некоторых актёров, которые почему-то недовольны жизнью в нашей стране. Никита Сергеевич иногда поимённо упрекает людей в своей передаче.
В одном из выпусков "Бесогона" досталось актёрам, которые выразили свою сочувствие митингующим.
Режиссёр озвучил большие гонорары успешных молодых артистов, укорив их в поротестных настроениях. Среди тех, кого по-отечески пристыдил Никита Сергеевич были Павел Деревянко, Семён Трескунов, Максим Виторган, Антон Лапенко и Мария Шалаева.
Не все вступили с маститым кинодеятелем в полемику. Самым дерзким оказался Семён Трескунов, который обратился к Михалкову через Instagram, а затем дал большое интервью Ирине Шихман в её программе "А поговорить?".
Мария Шалаева никак не реагировала на упрёки Михалкова до тех пор пока с ней не связались журналисты.
"Я за рулём. Говорить не очень удобно. Ребят, не надо, не начинайте. Зачем об этом говорить? Слушайте, давайте не будем. Не раздувайте, забудьте", — ответила актриса в беседе с Teleprogramma. pro.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.