Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Около 44% москвичей имеют иммунитет к ковиду
В России хотят создать единую систему оплаты труда учителей
Игры дочери тиктокерши напугали больше двух миллионов зрителей
Макрон заявил о "мировой войне" посредством применения вакцин
Соведущего Малышевой поймали на неумении пользоваться прибором
Под Оренбургом уже девять лет ищут маньяка-дальнобойщика
В Приморье будут судить ограбившего Сбербанк на 5,5 миллиона
Центр Хруничева готовит серийные ракеты "Ангара" для военных
В Южно-Сахалинске двух студентов общежития убило током

Михалков озвучил гонорары успешных, но недовольных артистов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своей авторской программе "Бесогон ТВ" Никита Михалков озвучил заработные платы некоторых актёров, которые почему-то недовольны жизнью в нашей стране. Никита Сергеевич иногда поимённо упрекает людей в своей передаче.

Михалков озвучил гонорары успешных, но недовольных артистов

В одном из выпусков "Бесогона" досталось актёрам, которые выразили свою сочувствие митингующим.

Режиссёр озвучил большие гонорары успешных молодых артистов, укорив их в поротестных настроениях. Среди тех, кого по-отечески пристыдил Никита Сергеевич были Павел Деревянко, Семён Трескунов, Максим Виторган, Антон Лапенко и Мария Шалаева.

Не все вступили с маститым кинодеятелем в полемику. Самым дерзким оказался Семён Трескунов, который обратился к Михалкову через Instagram, а затем дал большое интервью Ирине Шихман в её программе "А поговорить?".

Мария Шалаева никак не реагировала на упрёки Михалкова до тех пор пока с ней не связались журналисты.

"Я за рулём. Говорить не очень удобно. Ребят, не надо, не начинайте. Зачем об этом говорить? Слушайте, давайте не будем. Не раздувайте, забудьте", — ответила актриса в беседе с Teleprogramma. pro.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Около 44% москвичей имеют иммунитет к ковиду
В России хотят создать единую систему оплаты труда учителей
Игры дочери тиктокерши напугали больше двух миллионов зрителей
Макрон заявил о "мировой войне" посредством применения вакцин
Соведущего Малышевой поймали на неумении пользоваться прибором
Под Оренбургом уже девять лет ищут маньяка-дальнобойщика
В Приморье будут судить ограбившего Сбербанк на 5,5 миллиона
Центр Хруничева готовит серийные ракеты "Ангара" для военных
В Южно-Сахалинске двух студентов общежития убило током
Маргарита Симоньян сопоставила русских и американцев
Популярное
Фигурное катание
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"

Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Российский шоу-бизнес
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Российский шоу-бизнес
Маргарите Симоньян объяснили генетику её сына
Новости футбола
Сборной России поставили особое условие для въезда в Словакию
Василий Амирджанов Изменения дизайна банкнот породили дискуссию Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад может передумать: эксперт рассказал, почему Навальный за наш Крым Любовь Степушова Андрей Мартынюк Радикалы показали Зеленскому, кто на Украине хозяин Андрей Мартынюк
Мир. Новости мира
В МИД Украины озвучили сроки решения Донбасского вопроса и удивили ДНР
Российский шоу-бизнес
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Марш полумиллиона: выйдет ли страна за Навального
Политика. Новости и аналитика
Марш полумиллиона: выйдет ли страна за Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников