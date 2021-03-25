Главный редактор телеканала RT опубликовала в Instagram два снимка, на котором её первенец Баграт поразительно похож на неё в детстве.
Маргарита Симоньян разместила в Instagram свою детскую фотографию и фото своего маленького сына.
"Похожи мы с Багратом?" — поинтересовалась Симоньян у фолловеров.
Подписчики были поражены удивительным сходством мальчика и его знаменитой матери. Огромные чёрные глаза, жгучая пышная шевелюра — всё свидетельствует о близком родстве двух людей.
Один из подписчиков подробно объяснил Симоньян феномен сходства.
"Конечно, похожи. Не может и быть иначе! Первый сын от первой беременности, наследие 75% общего набора генов от матери и только 25% — от отца. А дочь, если она от первой беременности, наследует от отца 75% общего набора генов и только 25% — от матери. Последующие дети наследуют — примерно 50/50. Такие особенности репродукции человека, связанные с первенцами", — написал сведущий интернет-пользователь.
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