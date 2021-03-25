Лолита Милявская рассказала о своей страсти к обтягивающим комбинезонам

Певица рассказала, откуда проистекает её любовь к подобной одежде.

Лолита Милявская опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в чёрном облегающем комбинезоне. Исполнительница отлично выглядит, так как заметно постройнела.

Ранее появление Лолиты в обтягивающих нарядах телесного цвета вызывали шок у публики. Снимки певицы разлетались по разным недоброжелательно настроенным пабликам. Многие говорили о том, что артистка опрометчиво выбирает для выступлений столь экстравагантные наряды.

Теперь Милявская может себе позволить подобную одежду, и никто её не упрекнёт в этом.

"Это был тренд 80-х. Ходила в таких костюмах голливудская звезда Джейн Фонда. Она пропагандировала здоровый образ жизни и занималась аэробикой. Я не занимаюсь аэробикой. В гробу я её видала! Самое главное, что Катя Стриженова подарила мне чёрный комбинезон. Я надела чёрный пояс, и я в нём сильно потусила", — отметила Лолита.

Стало понятно, что мечта о подобной одежде засела в Лолите ещё с 80-х годов.

"Комбинезоны мой фетиш", — призналась Лолита. ⁣⁣