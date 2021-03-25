Певица рассказала, откуда проистекает её любовь к подобной одежде.
Лолита Милявская опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в чёрном облегающем комбинезоне. Исполнительница отлично выглядит, так как заметно постройнела.
Ранее появление Лолиты в обтягивающих нарядах телесного цвета вызывали шок у публики. Снимки певицы разлетались по разным недоброжелательно настроенным пабликам. Многие говорили о том, что артистка опрометчиво выбирает для выступлений столь экстравагантные наряды.
Теперь Милявская может себе позволить подобную одежду, и никто её не упрекнёт в этом.
"Это был тренд 80-х. Ходила в таких костюмах голливудская звезда Джейн Фонда. Она пропагандировала здоровый образ жизни и занималась аэробикой. Я не занимаюсь аэробикой. В гробу я её видала! Самое главное, что Катя Стриженова подарила мне чёрный комбинезон. Я надела чёрный пояс, и я в нём сильно потусила", — отметила Лолита.
Стало понятно, что мечта о подобной одежде засела в Лолите ещё с 80-х годов.
"Комбинезоны мой фетиш", — призналась Лолита.
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