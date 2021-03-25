Народный артист России уверен, что прививка спасёт россиян от зловредного вируса COVID-19.
Дмитрий Харатьян желает, чтобы его творческая деятельность приносила зрителям радость.
"Но я очень не хочу, чтобы это было связано с риском заболеть и даже умереть", — сказал артист в беседе с RT.
61-летний актёр объяснил, что при первой возможности привился от коронавируса, так как его пугает сложившаяся эпидемиологическая ситуация в стране и в мире.
"Лично я это сделал и очень хочу, чтобы вы сделали то же самое, чтобы вы прошли вакцинацию… Давайте будем здоровы, давайте не бояться того, что может произойти. И вообще, давайте вместе вернём нашу полноценную жизнь!" — выразил своё мнение Дмитрий.
По словам лидера страны Владимира Путина, вакцина "Спутник V" может избавить граждан от новых штаммов коронавируса, в том числе и от тех, которые страшат население Европы.
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