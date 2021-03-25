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Супруга футболиста Мамаева может лишиться детей при разводе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Женщина сделала опрометчивый шаг, который может стать для отца её детей преимуществом в суде.

Супруга футболиста Мамаева может лишиться детей при разводе

Юрист оценила, чем может обернуться для обманутой супруги её истерический поступок.

Алана Мамаева крайне болезненно восприняла информацию о том, что её супруг закрутил роман с красоткой из Испании по имени Ирен Гарсия.

Женщина сделала семейный скандал достоянием общественности. Более того, публике стало известно о попытке суицида жены футболиста.

"В подавляющем большинстве случаев попытка суицида является свидетельством крайней эмоциональной неустойчивости человека, — рассказала юрист Анна Аникейчик в интервью "Собеседнику". — Людям, доведённым до такого состояния, необходимо как можно быстрее оказать психологическую, неврологическую, а иногда и психиатрическую помощь. Может ли человек, находящийся в столь тяжёлом состоянии, воспитывать ребёнка? Этот вопрос очень важен, ведь не секрет, что зачастую именно образ матери оказывает решающее влияние на формирование детской психики".

То, что Алана пыталась свести счёты с жизнью, может негативно отразиться на характеристике её личности, если дело об опеке над детьми дойдёт до суда.

"Алану могут ограничить в правах. В таком случае она утратит право на личное воспитание ребёнка и потеряет возможность получать льготы и государственные пособия на воспитание и содержание детей", — отметила юрист.

Иск об ограничении родительских прав может подать супруг Аланы.

"Если это произойдёт, обязанности по воспитанию Алекса перейдут к Павлу Мамаеву. Алана же сможет видеться с ребёнком лишь с разрешения отца", — объяснила Аникейчик.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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