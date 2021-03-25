Руководитель юмористического шоу загадал подписчикам загадку.
Гарик Мартиросян опубликовал в Instagram видео, в котором он голосом ведущего "Что? Где? Когда?" задаёт фолловерам каверзный вопрос.
"Внимание вопрос! Чей это кабинет в Comedy Club?" — спрашивает Мартиросян, стоя перед серой дверью, на которой красуется красная табличка с белыми буквенными символами.
Разобрать длинную надпись, состоящую из замысловатых по форме букв, удалось не всем подписчикам, однако интернет-знатоки всё же догадались, кому может принадлежать табличка с экзотическими письменами.
"Православным грекам", — ответили поклонники шоу.
Остальные подписчики не стали отвечать намёками, а прямо заявили, что кабинет наверняка принадлежит комику греческого происхождения Демису Карибидису.
"Демис Карибидис. На греческом же написано", — ответили сетевые интеллектуалы.
Юморист решил отличиться и подчеркнул свои греческие корни, заказав столь необычную табличку на персональный кабинет.
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