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Дробыш "не понял прикола", услышав песню Манижи

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер с первых нот может определить потенциальный хит-победитель.

Дробыш "не понял прикола", услышав песню Манижи

Виктор Дробыш отмечает, что песня, которая может понравиться зрителям "Евровидения", должна запоминаться после первого прослушивания.

Продюсер, услышав песню, выбранную для презентации на главном песенном конкурсе Европы, сказал что он "не понял прикола".

Дробыш признаёт, что Манижа является "интересным персонажем", которую очень ценит Николай Носков. К самой певице у Виктора Яковлевича претензий нет, однако большие вопросы вызывает её песня под названием Russian Woman.

"Евровидение", на мой взгляд, — это конкурс песни. И это, конечно, конкурс хорошей песни. Такой, которую не надо разделять на смысл текста, аккорды, танцы, ещё на что-то. Оно либо есть, как в свое время Рыбак нам показал или ABBA давным-давно, либо этого нет — и тогда начинается копание в деталях и привязывание этого материала к "Евровидению", — сказал Дробыш в интервью на YouTube-шоу "Алёна, блин!".

В песне Манижи, по мнению продюсера, не хватает запоминающейся мелодии.

"Если мы говорим о песне, то она должна произвести сиюминутное впечатление. Лично на меня она не произвела. И, судя по всему, много на кого не произвела. Все-таки "Евровидение" это такое действо, где приветствуется либо горлопанство, либо что-то с фриками, либо должен быть какой-то заход сбоку, как финны в своё время зашли через Интернет с масками и роком. Либо это должен быть безусловный стопудовый хит, как, например, у Рыбака", — выразил своё мнение Дробыш.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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