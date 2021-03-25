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Караулова появилась на публике после обвинений во лже-беременности

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Интернет-пользователи ранее заподозрили, что певица старается подогреть интрес публики сообщением о своём скором материнстве.

Караулова появилась на публике после обвинений во лже-беременности

Выпускница "Фабрики звезд" упркали, что она пытается "хайпануть" на известии о своём интересном положении, однако певица вышла в свет и доказала, что действительно ждёт ребёнка.

Юлианна Караулова засветилась на гала-ужине премии "Жара". Все тут же увидели, что Юлиана находится уже на большом сроке беременности. Это заметно по сильно округлившемуся животу.

Аудитория разделилась на две части, когда Караулова сообщила поклонникам радостную новость. Одни начали поздравлять Юлиану, тогда как другие усомнились в правдивости слов молодой певицы.

Филипп Киркоров и Ольга Бузова поспешили к Карауловой и одарили будущую мать объятиями и поцелуями.

Бузова, которая, по слухам, тоже планирует в ближайшее время обрести счастье материнства, с особенным интересом и вниманием отнеслась к беременности своей коллеги по шоу-биносу.

"Чувствую себя щеночком, которому все умиляются", — написала Караулова в сторис Instagram

Финалистка "Фабрики звёзд" ждет первенца от продюсера Андрея Черного, свадьба с которым постоянно отклвдывается по разным причинам, несмотря на то, что продюсер сделал Юлианне предложение ещё в 2017 году.

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Автор: Елена Былкина
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