Экс-супруг Полины Гагариной завёл роман со звездой

Дмитрий Исхаков заинтриговал публику, заявив, что имя его возлюбленной всем хорошо известно.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, как и многие другие пары российского шоу-бизнеса, не пережили тяжёлый пандемийный год, когда страну захватила "эпидемия" разводов.

Полина предпочитает не комментировать своё расставание с мужем, а вот Дмитрий нередко делится с подписчиками в Instagram своими терзаниями.

Фотограф отмечал, что относится к такому типу мужчин, которым тяжело сближаться с женщинами. Дмитрий признавался, что долгое время был лишён женской ласки.

Затем Исхаков просил свою аудиторию подобрать ему подходящую невесту. Публика с азартом включилась в сватовство экс-супруга Гагариной.

Подписчики посоветовали присмотреться к выпускнице "Фабрике звезд" Юлии Паршуте. Исхакова предложенная кандидатура заинтересовала, однако неизвестно, чем закончилось виртуальное сватовство.

Отвечая на вопрос о личной жизни, Дмитрий ответил словами, которые очень напоминают известную фразу из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

"А фамилия моя — фамилия моя слишком известная, чтобы её называть", — говорил Жорж Милославский.

Фотограф об имени своей возлюбленной ответил очень похоже.

"Имя моей спутницы довольно известное, и я не хотел бы делать это достоянием общественности. Во всяком случае, пока", — цитирует слова Дмитрия Исхакова издание Peopletalk.