Отдых в Египте и Турции закончился для экс-солистки группы "Блестящие" плачевно.
Отпуск Анна Семенович провела в Египте и Турции. После возвращения домой певица почувствовала резкое недомогание. Страдания Анны, как позже выяснилось, были вызваны отравлением. О сбоях в работе своего организма исполнительница рассказала подписчикам в Instagram.
"Любимые, я вернулась из отпуска. Правда сразу умудрилась отравиться и вчера весь день лежала под капельницами. Сегодня мне гораздо лучше, и я снова готова к работе!!!" — написала Семенович, опубликовав свою жалобу под жизнерадостным снимком.
Причину своего недуга Анна видит в том, что съела что-то несвежее в самолёте или по дороге домой.
Семенович поспешила успокоить фанатов, объяснив, что её жизни и здоровью ничего не угрожает. Чтобы поддержать свой организм, Анна, по совету медиков, соблюдает строгую диету.
"Я жива, слава богу, вчера был очень сложный день, чем-то отравилась, ребят, это был трэш. Сегодня уже лучше, но всё равно побуду дома ещё денёк, потому что нужно восстановить силы. Ем диетическую еду — такая противная, невкусная овсяная каша", — посетовала артистка в сторис Instagram.
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