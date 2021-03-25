Анна Семенович после отпуска оказалась под капельницей

Отдых в Египте и Турции закончился для экс-солистки группы "Блестящие" плачевно.

Отпуск Анна Семенович провела в Египте и Турции. После возвращения домой певица почувствовала резкое недомогание. Страдания Анны, как позже выяснилось, были вызваны отравлением. О сбоях в работе своего организма исполнительница рассказала подписчикам в Instagram.

"Любимые, я вернулась из отпуска. Правда сразу умудрилась отравиться и вчера весь день лежала под капельницами. Сегодня мне гораздо лучше, и я снова готова к работе!!!" — написала Семенович, опубликовав свою жалобу под жизнерадостным снимком.

Причину своего недуга Анна видит в том, что съела что-то несвежее в самолёте или по дороге домой.

Семенович поспешила успокоить фанатов, объяснив, что её жизни и здоровью ничего не угрожает. Чтобы поддержать свой организм, Анна, по совету медиков, соблюдает строгую диету.

"Я жива, слава богу, вчера был очень сложный день, чем-то отравилась, ребят, это был трэш. Сегодня уже лучше, но всё равно побуду дома ещё денёк, потому что нужно восстановить силы. Ем диетическую еду — такая противная, невкусная овсяная каша", — посетовала артистка в сторис Instagram.