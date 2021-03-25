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Ольга Бузова призвала мужчин к честности

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-ведущая "Дома-2" объяснила, какой мужчина может покорить её сердце.

Ольга Бузова призвала мужчин к честности

Ольга Бузова после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым постепенно стала открывать для себя "мир других мужчин".

Об этом поющая ведущая исполнила песню, с которой и началась её сценическая карьера.

Поклонники Ольги Бузовой надеялись, что звезда обретёт личное счастье рядом с блогером Давидом Манукяном. Пара даже провела церемонию бракосочетания на Мальдивах, которая, однако, не имеет юридической силы на территории РФ.

Спустя полтора года красивого романа, свидетелями которого была многомиллионная интернет-аудитория, пара рассталась.

Неустроенная личная жизнь Ольги Бузовой не даёт покоя её поклонникам, которые с нетерпением ждут, когда звезда обретёт надёжное мужское плечо.

Сватать Ольгу принялась ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова, которая заявила, что Ольга — это PR-проект, поэтому ей нужен такой же яркий мужчина, как и она сама.

Сама Бузова объясняет, что покорить её сердце нетрудно. Для этого нужно лишь следовать нескольким правилам.

"Со мной нужно уметь договариваться. Это первое. Второе — меня не нужно обманывать. Подход ко мне найти очень легко — это любовь, искренность, правда", — рассказала Ольга в интервью Радио "Комсомольская правда".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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