Экс-ведущая "Дома-2" объяснила, какой мужчина может покорить её сердце.
Ольга Бузова после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым постепенно стала открывать для себя "мир других мужчин".
Об этом поющая ведущая исполнила песню, с которой и началась её сценическая карьера.
Поклонники Ольги Бузовой надеялись, что звезда обретёт личное счастье рядом с блогером Давидом Манукяном. Пара даже провела церемонию бракосочетания на Мальдивах, которая, однако, не имеет юридической силы на территории РФ.
Спустя полтора года красивого романа, свидетелями которого была многомиллионная интернет-аудитория, пара рассталась.
Неустроенная личная жизнь Ольги Бузовой не даёт покоя её поклонникам, которые с нетерпением ждут, когда звезда обретёт надёжное мужское плечо.
Сватать Ольгу принялась ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова, которая заявила, что Ольга — это PR-проект, поэтому ей нужен такой же яркий мужчина, как и она сама.
Сама Бузова объясняет, что покорить её сердце нетрудно. Для этого нужно лишь следовать нескольким правилам.
"Со мной нужно уметь договариваться. Это первое. Второе — меня не нужно обманывать. Подход ко мне найти очень легко — это любовь, искренность, правда", — рассказала Ольга в интервью Радио "Комсомольская правда".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.