Маститая исполнительница не разделяет мнения о том, что песня молодой певицы унижает достоинство россиян.
Активисты, ратующие за безупречные моральные ценности, считают, что в словах песни Манижи, которая заявлена от России на конкурс "Евровидение-2021", есть то, что задевает чувства патриотично настроенных россиян.
Общественники ратуют за то, чтобы Следственный комитет дал оценку спорным словам из песни "Русская женщина".
В частности, дискуссию вызывает строчка: "Эй, рюсски женщин, ха-ха. Давай голосуй за меня, хэй-хэй!".
Юрий Лоза назвал песню позорищем и национальным унижением.
Не одобрили выбор песни на европейский конкурс Владимир Жириновский, Виталий Милонов и Елена Драпеко.
Татьяна Буланова, однако, считает, что творчество Манижи достойно похвалы.
"Манижа очень приятный человек и талантливый музыкант. Буду болеть за неё. Сейчас ей желаю сил, потому что огромное давление на неё. Манижа, держись, желаю победы!" — цитирует слова Булановой издание "Собеседник".
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