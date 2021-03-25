Буланова заступилась за Манижу

Маститая исполнительница не разделяет мнения о том, что песня молодой певицы унижает достоинство россиян.

Активисты, ратующие за безупречные моральные ценности, считают, что в словах песни Манижи, которая заявлена от России на конкурс "Евровидение-2021", есть то, что задевает чувства патриотично настроенных россиян.

Общественники ратуют за то, чтобы Следственный комитет дал оценку спорным словам из песни "Русская женщина".

В частности, дискуссию вызывает строчка: "Эй, рюсски женщин, ха-ха. Давай голосуй за меня, хэй-хэй!".

Юрий Лоза назвал песню позорищем и национальным унижением.

Не одобрили выбор песни на европейский конкурс Владимир Жириновский, Виталий Милонов и Елена Драпеко.

Татьяна Буланова, однако, считает, что творчество Манижи достойно похвалы.

"Манижа очень приятный человек и талантливый музыкант. Буду болеть за неё. Сейчас ей желаю сил, потому что огромное давление на неё. Манижа, держись, желаю победы!" — цитирует слова Булановой издание "Собеседник".