У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности

Олигарха возмутило то, что у его дочери, которая была замужем за певцом Николаем Басковым, провели обыск.

По словам Бориса Шпигеля, наречённого фармацевтическим магнатом, ювелирные изделия, которые обнаружили в доме его дочери Светланы Шпигель, подарил ей певец Николай Басков.

Олигарха подозревают в том, что он дал взятку экс-губернатору Пензенской области в виде очень дорогих часов.

В связи с расследованием данного преступления, обыску подвергли дом Шпигеля, где изъяли обширную коллекцию старинных книг и часов.

Борис Исаакович беспокоится о сохранности своей коллекции, отмечая, что старинные предметы просто сложили в коробки, поэтому они могут испортиться.

Шпигель жалуется на здоровье, отмечая, что он "не жилец".

Обыск провели также в квартире Светланы Шпигель, где обнаружили драгоценности, которые были изъяты как вещественные доказательства.

Олигарх недоволен тем, что пострадала его дочь.

"У неё изъяли кольца и украшения. Но послушайте, она была замужем за Басковым, и это Басков подарил ей эти украшения! Какое это имеет отношение ко мне? Это её собственные, личные вещи. Она взрослый человек, — приводит слова владельца группы компаний "Биотэк" издание "Коммерсант".

Николай Басков и Светлана Шпигель сочетались браком в 2001 году, однако спустя шесть лет развелись. В браке у них родился сын.

Певец никак не комментирует ситуацию со своим бывшим тестем.