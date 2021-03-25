Олигарха возмутило то, что у его дочери, которая была замужем за певцом Николаем Басковым, провели обыск.
По словам Бориса Шпигеля, наречённого фармацевтическим магнатом, ювелирные изделия, которые обнаружили в доме его дочери Светланы Шпигель, подарил ей певец Николай Басков.
Олигарха подозревают в том, что он дал взятку экс-губернатору Пензенской области в виде очень дорогих часов.
В связи с расследованием данного преступления, обыску подвергли дом Шпигеля, где изъяли обширную коллекцию старинных книг и часов.
Борис Исаакович беспокоится о сохранности своей коллекции, отмечая, что старинные предметы просто сложили в коробки, поэтому они могут испортиться.
Шпигель жалуется на здоровье, отмечая, что он "не жилец".
Обыск провели также в квартире Светланы Шпигель, где обнаружили драгоценности, которые были изъяты как вещественные доказательства.
Олигарх недоволен тем, что пострадала его дочь.
"У неё изъяли кольца и украшения. Но послушайте, она была замужем за Басковым, и это Басков подарил ей эти украшения! Какое это имеет отношение ко мне? Это её собственные, личные вещи. Она взрослый человек, — приводит слова владельца группы компаний "Биотэк" издание "Коммерсант".
Николай Басков и Светлана Шпигель сочетались браком в 2001 году, однако спустя шесть лет развелись. В браке у них родился сын.
Певец никак не комментирует ситуацию со своим бывшим тестем.
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